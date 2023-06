L’antisemitismo e l’approccio scarso dei media italiani Parla Di Segni

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’informazione neiresta intrisa di antisemitismo, declinato nelle diverse formule. Per nonre delle imprecisioni e delle (colpevoli) omissioni di chi approccia in modo ideologico e a senso unico il conflitto israelo-palestinese. Il tutto condito da una serie di imprecisioni, anche terminologiche oltre che concettuali, da far rabbrividire. Tutto questo porta a dire che ci sia ancora “tantissimo lavoro da fare” per riuscire a ottenere un’informazione che affronti le questioni legate in particolare a Israele, ma più in generale ale all’antigiudaismo. Questo è il quadro – ben poco lusinghiero – tratteggiato da Noemi Di, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane in una conversazione con Formiche.net a seguito dell’evento “85 anni dalle leggi razziali: ...