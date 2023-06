Landini | sciopero generale? Non escludo nulla | a settembre valuteremo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Uno? "Io nonassolutamente. Se c'è bisogno si userà anche quello, consapevoli che da solo non risolve i problemi, però oggi è il momento di non lasciar solo nessuno e ...

Unogenerale "Io non escludo assolutamente nulla. Se c'è bisogno si userà anche quello, ... Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, ad Agorà su Rai Tre."Io penso - ha aggiunto - che ...Per questonon esclude che si possa arrivare anche a unogenerale : "Non è che risolve tutti i problemi, ma una situazione di questo genere non è più tollerabile, va cambiata, ...Per questonon esclude che si possa arrivare anche a unogenerale : 'Non è che risolve tutti i problemi, ma una situazione di questo genere non è più tollerabile, va cambiata, ...

Maurizio Landini (Cgil): “Bisogna ribellarsi, situazione non più tollerabile Il Fatto Quotidiano

Sulle pensioni "ci eravamo visti a gennaio e il governo ci aveva detto che avrebbe riformato la legge Fornero. Finora non si è fatto nulla. Siamo nella situazione di un anno fa e stiamo tornando alla ..."Io penso - ha aggiunto - che è il momento di mobilitarci ulteriormente e, se il Governo non cambia, sicuramente da settembre in poi dovremo anche pensare a ...