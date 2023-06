L’anarchico Alfredo Cospito condannato in appello a 23 anni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Corte d’Assise d’di Torino ha rimodulato in 23la condanna pernell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. In primo grado e inera statoa 20. La procura aveva chiesto l’ergastolo. Per Anna Beniamino la Corte ha rimodulato la pena in 17e 9 mesi. In primo grado e inera stata condannata a 17. La Procura aveva chiesto 27e un mese di condanna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.