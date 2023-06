L' anarchico Alfredo Cospito condannato a 23 anni per la bomba alla caserma

(Di lunedì 26 giugno 2023) La corte di assise d’appello di Torino ha ricalcolato in 23di carcere la pena per l'. La procura generale aveva chiesto l'ergastolo. Per Anna Beniamino i giudici hanno stabilito 17e 9 mesi di reclusione. In aggiornamento

La corte di assise d'appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per l'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'ergastolo e l'isolamento diurno per 12 mesi.Arriva una condanna a 23 anni di reclusione per Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l’ergastolo. Si chiude così il processo per “strage politica” per i due ordigni piazzati, il 2 giugno ...