Lana Del Rey | unica data italiana sul palco di Lido di Camaiore

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il concerto domenica 2 luglio al festival 'La Prima Estate'Del Rey sceglie ‘La Prima Estate’ per la suae arriva suldidi(Lucca) domenica 2 luglio, cinque anni dopo il suo ultimo concerto in Italia. Ecco l’evento speciale che il festival annuncia a sorpresa per la sua seconda edizione, dopo aver già portato in Versilia esclusive d’eccezione quali Jamiroquai, Bon Iver, Metro Boomin, Alt-J e Chet Faker. La Prima Estate prosegue quindi eccezionalmente fino a luglio. “Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park Londra del 9 luglio – afferma la cantautrice americana – Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco ...

