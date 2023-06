Dopo il 'pensionamento'Concorde , l'superveloce che collegava New York e Londra in 3 ore e mezza, si è aperta la corsa per sostituirlo. Sono diverse le aziende che stanno immaginando un'alternativa efficace, ma ...L'aliante è così sbalzato verso l'alto, mentre l'a motore che lo stava trainano si è schiantato sul suolo, prendendo subito fuoco. Nell'incidente è morto il pilotaRobin, un austriaco di 43 ...Il ministero ha anche pubblicato un video di Shoigu su unmentre incontra i comandanti e che, ... Per mesi il ministro della Difesa è stato nel mirinocapo Wagner che lo incolpa per le ...

L'aereo del futuro sarà come un drone, senza pilota e volerà a idrogeno: da Londra a New York in 90 minuti ilmessaggero.it

Tragico incidente sul lavoro in Texas, dove un operaio è morto, inghiottito dal motore di un aereo. È successo nell'aeroporto di San Antonio.Dopo il "pensionamento" del Concorde, l'aereo superveloce che collegava New York e Londra in 3 ore e mezza, si è aperta la corsa per sostituirlo. Sono diverse le aziende ...