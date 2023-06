Ladri di e-bike in trasferta a Piano di Sorrento | arrestati

(Di lunedì 26 giugno 2023)di e-indi. Sorpresi mentre smontavano una ruota della biciclettadi e-indi. Nella notte tre il 24 e il 25 giugno, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia diHanno arrestato per furto di bici elettrica due persone. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine e provenienti da Napoli. Il fatto è avvenuto all’1:50 circa, quando la gazzella nota i due in via Legittimo. Erano intenti a smontare una ruota della e-, quando i militari li hanno bloccati. Successivi accertamenti hanno dimostrato che i due hanno rubato la bici che ...

Gli arrestati sono in attesa di giudizio mentre l'e-bike è stata restituita alla legittima proprietaria. L'e-bike, del valore di circa 6.000 euro, era stata rubata nel pomeriggio di domenica 18 giugno in un capannone di via Primo Maggio a Luserna San Giovanni.

