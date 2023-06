L’Academy ha scelto | a Mel Brooks e Angela Bassett gli Oscar alla carriera

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Le statuette saranno consegnate il prossimo 18 novembre nella serata dei Governors Awards Nonostante due carriere e due stili cinematografici decisamente differenti, Melavranno presto qualcosa in comune, e cioé un, che sarà assegnato loro il prossimo 18 novembre durante la tradizionale serata dei Governors Awards. Assieme a loro, ha annunciato l’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences, una statuettaandramontatrice Carol Littleton. I vincitori di quest’anno sono stati riconosciuti come “pionieri che hanno trasformato l’industria cinematografica e ispirato generazioni di cineasti e appassionati di cinema”, ha dichiarato la presidente del...