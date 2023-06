Laboratori di co-progettazione per l’Anello ferroviario di Roma | Rfi incontra i cittadini

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023)– Un confronto trasparente e costruttivo con le realtà locali per sviluppare importanti iniziative con il contributo deiche vivono e abitano il territorio. Nascono così idi co-, tavoli di lavoro operativi in cui vengono coinvolti enti territoriali e comunità, promossi da RFI con due obiettivi principali: sviluppare soluzioni concrete che possano rispondere alle esigenze degli stakeholder e costruire sinergicamente uno scenario di interventi integrati per lo sviluppo sostenibile del territorio. La chiusura deldi, progetto strategico che punta all’integrazione del sistema infrastrutturaledella città e a un miglioramento delle prestazioni di trasporto in termini di ...