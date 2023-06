L’abominevole “Festival” della carne di cane di Yulin è in corso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dal 2009, ilsi svolge nella città meridionaleCina,. Ogni anno, vede cani torturati e uccisi per le strade dalla città, trasformati in stufati o zuppe da servire in bancarelle e nei ristoranti. L’ evento attira turisti e visitatori da altre località del Paese. Il “diè cominciato: ma cosa sta succedendo a? Ogni anno, parte la lotta per salvare gli animali da questa terribile pratica. Come riporta il DailyMail, le vittime sono spesso cani randagi, ma anche domestici sottratti ai loro proprietari. Migliaia di cani vengono rapiti e stipati in minuscole gabbie metalliche e trasportati fino a. Durante il tragitto, gli animali rimangono per giorni senza cibo né acqua, e ...