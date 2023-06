La vista di Annalisa Minetti peggiora | “E’ nero totale”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ladita. “E’” dice la cantautrice, atleta paralimpica e modella nata a Rho il 27 dicembre 1976. Appena due anni fa, questa donna dal temperamento forte pubblicamente esternava le proprie speranze di tornare a vedere, anche grazie ai tanti passi avanti che aveva fatto grazie alla tecnologia., un esempio di forza e tenacia (Instagram)Adesso, in un’intera “La Verità”, la cantante ammette di essere progressivamente entrata nel buio. Una condizione che sta affrontando con la consueta grinta, ma che muta il senso delle cose, del suo presente. “L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente stondo” racconta la cantante. Le ombre scure ...

La cantante 46enne confessa che oramai non vede neppure più le ombre Affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, sapeva che avrebbe totalmente perso laMinetti rivela che la sua malattia è molto avanzata . Affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, sapeva che avrebbe totalmente perso la, che il suo problema, ...Negli ultimi mesiha dato una svolta importante al suo look , grazie all'aiuto della stylist Susanna Ausoni , puntando su tinte decise, tagli sensuali e lingerie a. Anche al Tim Summer ...... a quanto pare, il graduale peggioramento ha portato alla perdita della. Scopriamo le sue parole.Minetti non vede più. Rhodense, classe 1976,Minetti ha scoperto a 18 anni di ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: “Ormai solo nero totale” Corriere della Sera

Annalisa Minetti ha raccontato le fasi più difficili della malattia che, negli ultimi tempi, si è trasformata in uno stato di totale cecità.Nell'ultima intervista rilasciata a La Verità, Annalisa Minetti , 46 anni, ha rivelato di aver perso completamente l'uso della vista. Nonostante un tempo ...