La triplista Mifri Veso è italiana, in gara a Europei Under20 - Friuli V. G. Agenzia ANSA

E' la campionessa italiana juniores indoor in carica di salto triplo, ma non poteva rappresentare agli Europei in programma in agosto a Gerusalemme la nazione dov'è nata e cresciuta, perché non aveva ...La triplista, minorenne fino al prossimo dicembre, otterrà la cittadinanza automaticamente dalla madre, a cui ieri in Prefettura a Pordenone è stato consegnato il decreto di conferimento ...