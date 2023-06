La trappola dell' informazione alternativa

Ottant'anni e opinioni decise, come spesso càpita a quell'età: diminuisce la cautela, aumentano le convinzioni. Il signor M. ha vissuto a lungo all'estero, dove ha lavorato come dirigente per un'...Chi come noi ha sostenuto fin dall'inizio che l'invasione'Ucraina era una follia senza senso e ... Il ribelle Prigozhin per ora pare essersi fermato, ma Putin ormai è come un topoinche ......Wagner considera responsabili degli insuccessi russi in Ucraina e'ingente numero di vittime tra i suoi miliziani. "Adesso lo fa fuori". Rumors da Mosca: Prigozhin, il golpe era solo una

L'eterno teatro della tragedia russa e la trappola del golpe dell ... La Stampa

Il braccio di ferro con Prigozhin servirà allo Zar per smascherare falsi amici, traditori e fiancheggiatori dei ribelli ...La maggior parte delle province italiane è caduta nella trappola dello sviluppo, cioè lunghi periodi di crescita bassa o negativa, deboli aumenti di produttività e scarsa creazione di posti di lavoro.