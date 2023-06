La tolleranza zero di Meloni Contro tutte le droghe | e contro Magi

Il governatore dello Stato di Sokoto, ha chiesto alla popolazione di non farsi giustizia da sola e al tempo stesso ha ribadito laper chi offende l'islam.Già ribattezzato '' per le stringenti misure contro il consumo di alcolici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, il provvedimento fissa anche l'obbligo di indossare il casco in ..."Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo, in alcuni ... zone a traffico limitato: si prevede l'introduzione di unadel 10% per il tempo massimo ...

Tolleranza zero per l’abbandono dei rifiuti Prima Brescia

Il governo organizza un convegno a senso unico contro la legalizzazione della cannabis, cambiando anche il nome della Giornata mondiale contro l'abuso e il ...Provincia di Ragusa: Agire in sinergia con l’ente provinciale è l’unico modo per contrastare in maniera concreta il fenomeno delle fumarole ...