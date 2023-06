La strana truffa di un dipendente della Banca d’Italia a un’istituzione europea

...come vittima era un carabiniere in congedo e si è subito insospettito di fronte a quella... Ora l'uomo è indagato per tentata. ...È ridicolo, ma ovviamente è una sorta di. Pagheremo e proveremo a trattare con la società della nostra carta di credito in seguito' ' La denuncia Descrivendo la 'esperienza ' , ...Gli italiani che hanno subito unain ambito luce e gas sono circa 4 milioni. Il danno ... quando tutti ne stanno annunciando la fine al 9 gennaio 2024 La risposta può sembrare, ma è ...

Tenta di truffare un anziano ma è un carabiniere MilanoToday.it

Al truffatore è andata male. Quell’uomo che aveva identificato come vittima era un carabiniere in congedo e si è subito insospettito di fronte a quella strana richiesta di denaro dopo quell’investimen ...Due ragazzi di 22 e 23 anni residenti a Napoli sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata. A intercettarli, gli investigatori del distretto San Giovanni ...