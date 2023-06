La. Il sud della penisola iberica e' nella morsa della prima ondata di calore estivo con temperature che raggiungono i 45 gradi. A Siviglia i turisti girano per la citta' proteggendosi ...L'Europa intantotra il gigantismo delle aziende Usa e la competizione in Estremo ... con Paesi come Portogallo, Malta, Slovenia,, Repubblica Ceca, Lituania e Estonia. Da un' indagine ...L'Europa intantotra il gigantismo delle aziende Usa e la competizione in Estremo ... con Paesi come Portogallo, Malta, Slovenia,, Repubblica Ceca, Lituania e Estonia. Da un' indagine ...

La Spagna boccheggia, temperature fino a 45 gradi a Siviglia - Mondo Agenzia ANSA

La Spagna boccheggia. Il sud della penisola iberica e' nella morsa della prima ondata di calore estivo con temperature che raggiungono i 45 gradi.