La sottosegretaria Castiello al convegno “Giustizia riparativa | opportunità e limiti | riflessioni a margine della riforma Cartabia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 27 giugno 2023,alle ore 15.30, avrà luogo, presso la sede dei gruppi parlamentariCamera dei Deputati, in via campo Marzio 78, undal titolo: “”. Tanti ed auterevoli i relatori che prenderanno parte all’evento, al quale daranno il loro indirizzo di saluto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il parlamento, Pina, e l’avvocato Pasquale Damiano, presidente del COA di Torre Annunziata; Nella scaletta sono previsti altresì gli interventi di: On. Enrico Costa, Presidente...