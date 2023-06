La sinistra è scomparsa anche in Grecia E in Parlamento entrano gli Spartani nazionalisti | ecco chi sono

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu – Cari compagni, ci resta solo la Spagna, per ora. Con la batosta rimediata in, lasembradai radar più o meno in tutta Europa. In parole povere non viene più considerata credibile dagli elettori. I risultati delle elezioni di ieridecisamente emblematiche: il partito di centrodestra Nea Dimokratia ha ottenuto il 40,52%, assicurandosi 158 seggi in(su 300), e il partito diSyriza di Alexis Tsipras si è fermato 17,84%, assicurandosi soltanto 48 seggi. Seguono i socialisti del Pasok, l’11,85% dei voti e 32 seggi, i comunisti del Kke con il 7,69% dei voti e 20 seggi e il partito nazionalista Spartiates, che ha superato la soglia di sbarramento con il 4,64%, ottenendo 12 seggi. Per la prima volta superano lo sbarramento ...