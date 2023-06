La seconda dolce vita dei Narcos

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 giugno 2023) Grazie alla nuova politica antidroga americana, oggi isudamericani chiedono (e ottengono) sempre di più l’estradizione negli Usa. Dove, dopo qualche comparsata in carcere, vivono con agi e benefit, in programmi di sicurezza top secret che gli procurano anche casa e lavoro. Sono distanti anni luce i tempi di Pablo Escobar, quando il boss colombiano creò il gruppo terrorista «gli estradabili» che aveva un obiettivo inequivocabile: «meglio una tomba in Colombia di una prigione negli Stati Uniti». Per ere di finire il resto dei loro giorni in un supercarcere americano, queidichiararono guerra allo Stato, ammazzarono migliaia di persone, compresi giudici e politici, ed abbatterono persino un aereo di linea. Oggi è vero l’esatto contrario e i, quando vengono arrestati in Messico come in Colombia, ...