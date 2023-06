... che si è rimodulata perché ora sono in difficoltà, visto che l'offensiva russa èin inverno e temono la controffensiva ucraina'. Fazzolari ricorda come prima 'quando laera in una ...... che si è rimodulata perché ora sono in difficoltà, visto che l'offensiva russa èin inverno e temono la controffensiva ucraina". Fazzolari ricorda come prima "quando laera in una ...... Mikhailo Podolyak, ha esternato su Twitter la propria delusione nei confronti della... sembrava rendere concreta questa ipotesi, se fosse scoppiata la guerra civile in. Appare dunque ...

La Russia fallita di Putin. Un’analisi in prospettiva Il Foglio

Comunque le cose vadano a finire, quello cui abbiamo assistito sabato è lo spettacolo di come quasi un quarto di secolo di putinismo ha ridotto una potenza nucleare, tra i fondatori del sistema istit ...(Adnkronos) – “Meloni la settimana prossima andrà in Parlamento, diremo che l’interesse nazionale italiano sta nel rispetto delle nostre alleanze internazionali e nella difesa del diritto internaziona ...