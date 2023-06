La Roma U16 vince la Finale Scudetto ed è Campione d’Italia | battuta 3-2 la Fiorentina

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) LaUnder 16 si confermadi categoria per la seconda stagione consecutiva.per 3-2 lanelladel Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. Per i capitolini a segno, nel primo Federico Coletta e Valerio Cinti, e nel secondo Giacomo Arduini. Per i viola a rete Turnone e Pisani. Queste le parole del mister Gianluca Falsini: “Credo che sia una casualità, nel senso che non alleno perre ma per migliorare i ragazzi: sono contento per loro, per la società e per la mia famiglia, che mi accompagna in ogni mia avventura. Voglio fare i complimenti allae al suo mister (Marco Capparella, ndr) perché sono una bella squadra, ben disposta in campo, che, oggi, ci ha messo in ...