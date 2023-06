La Roma trova il bomber | 15 milioni per il ‘castiga’ italiane

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 26 giugno 2023) Laè una delle squadre più attive in questo calciomercato. Pinto è letteralmente scatenato, lavora su tutti i reparti. La squadra di Josè Mourinho è stata quest’anno molto vicino ad una grande impresa, il tecnico portoghese ha sfiorato il secondo titolo europeo in due anni e lasi è arresa solo ai calci di rigore contro il Siviglia, in una decisiva finale di Europa League. Con una rosa corta e numerose difficoltà il tecnico ha però messo quasi da parte il campionato e la coppa Italia e quindi il club non è riuscito a qualificarsi per la Champions League. Grossa batosta per i Friedkin e la società capitolina dovrà rinforzare, ancora una volta, cercando di limitare i danni a livello economico. Mourinho vorrebbe una rosa da scudetto, è il suo terzo anno in Italia e vorrebbe fare qualcosa di storico nella Capitale, ma è tutt’altro che ...