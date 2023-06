(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. (Labitalia) - Il Consorzio di Tutela delladiDop sarà anche quest'anno tra i protagonisti del', il riconoscimento attribuito a personaggi del mondo dell'arte, della cultura e dell'imprenditoria che rappresentano, ciascuno nel proprio ambito, un'assoluta eccellenza, ideato dall'associazione 'Aps'. Luciano Spalletti, Placido Domingo, il cast di 'Mare Fuori', Paolo Crepet, la Gialappa's Band, Walter Veltroni, Carolina Kostner e Iginio Massari sono solo alcuni dei talenti che riceveranno il2023, nel corso della cerimonia ufficiale di consegna, in programma venerdì 30 giugno alle ore 21, nell'Anfiteatro Romano del Parco Archeologico di Pompei, patrimonio ...

La ricotta di bufala campana Dop al Premio 'Artis suavitas' Adnkronos

Il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop sarà anche quest'anno tra i protagonisti del Premio "Artis Suavitas", il riconoscimento ...