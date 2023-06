La Ragazza e L’Ufficiale | Kurt Seyit Smaschera Petro!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lascopre che Petro ha sempre tramato contro di lui. I piani dell’uomo continuano a metterlo in pericolo, mentre Shura cerca di portare avanti la sua vita senza di lui… Lava avanti escopre finalmente la verità su Petro. L’uomo è sempre stato convinto che quest’ultimo fosse un suo caro amico e non ha mai avuto dubbi su di lui, ma ora sta per emergere la verità. Naturalmente questo passo avanti da parte dimette a dura prova tutti i progetti del perfido uomo. Lascopre la verità suscopre una ...