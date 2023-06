(Di lunedì 26 giugno 2023) Anche gli arbitri fanno le prove generalidi scendere in campo. Lo mostra Szymon Marciniak, l'che ha diretto ladiLeague tra Manchester City e Inter. Come mostra un ...

Anche gli arbitri fanno le prove generali prima di scendere in campo. Lo mostra Szymon Marciniak, l'arbitro che ha diretto la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Come mostra un ......5 milioni per acquistare il suo. La trattaiva è in corso. Il 28enne []...Come Kim, Dansoa irrompere improvvisamente sull'avversario prima che tocchi palla: l'... Il costo del" la richiesta di partenza è di 25 milioni di euro " può essere limata perché il ...

La prova cartellino: il rito dell’arbitro prima della finale di Champions Corriere TV

Anche gli arbitri fanno le prove generali prima di scendere in campo. Lo mostra Szymon Marciniak, l’arbitro che ha diretto la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Come mostra un vid ...Le ultime notizie di calciomercato oggi, lunedì 26 giugno: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...