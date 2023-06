La prof licenziata perché assente 20 anni su 24 | “Ricostruirò la verità | ma ora sono al mare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ha fatto parecchio discutere la vicenda dellaessoressa destituita dall’insegnamento a causa del suo lunghissimoismo. La donna infatti è stataper vent’su ventiquattro di servizio. Cinzia Paolina De Lio, docente di Storia e Filosofia, classe ‘57, originaria di Reggio Calabria, ha insegnato a Chioggia, in provincia di Venezia, e di Trieste, perfino nella Scuola allievi della polizia. Ha perso la cattedra per via della sentenza della Cassazione che la definisce non idonea allaessione. Nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe nel suo ruolo diessoressa di storia e filosofia, ha provocato le lamentele degli studenti per la sua “impreparazione”, la “casualità” nell’assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo. Così è ...