La pillola per l’obesità a base di semaglutide che fa perdere il 15% del peso

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 giugno 2023) Unaperdiha aiutato gli adulti in sovrapil 15% del lorocorporeo. Lo dice l’azienda produttrice Novo Nordisk, che cita i risultati di uno studio apparso su Lancet. I risultati sono in linea con quelli di altri prodotti simili. L’azienda pensa di chiedere l’autorizzazione per il commercio agli Stati Uniti e all’Europa entro la fine dell’anno. Ma i tempi del lancio sul mercato sono ancora da determinare. L’azienda danese ha avuto problemi di fornitura negli ultimi tempi. Questo ha portato a faticare per tenere il passo con la produzione di Wegovy e Ozempic, i due farmaci adiche si assumono tramite iniezioni pere il diabete. Il ...