La pagliacciata del Cremlino | Nicolai Lilin | una indicibile verità sul caos in Russia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una volta il classico russoLeskov, in uno dei suoi romanzi ha detto che, quando la società inizia a prendere sul serio un pagliaccio che si esibisce al circo, questo non fa del pagliaccio una persona seria, bensì trasforma l'intera società in un circo. Quello che ieri mattina è accaduto in, in qualche senso si può associare alla tesi espressa da Leskov più di 100 anni fa. Il governo russo ha dato la vita ad una creatura, che come nella storia del rabbino di Praga e del golem, si è rivoltata contro il proprio creatore. Chi ha creato lo strumento stesso della compagnia privata Wagner senza alcuna base legale, chi ha dato a questo “golem” un potere senza precedenti, chi ha dato loro l'impunità - compresa l'uccisione di ufficiali militari russi, sicuramente immaginava dove si andava a parare. Non era difficile comprendere in cosa si ...