La nuova Turchia di Erdo?an somiglia a quella vecchia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Istanbul. Presto sarà passato un mese dall’inizio del terzo mandato di Recep Tayyip Erdo?an alla guida della. La sua vittoria e le successive decisioni politiche sono state interpretate in vari modi, anche da coloro che sostengono che le sue scelte di governo rivelano segni di moderazione. Tuttavia, le speranze in questa direzione sembrano premature. Che il problema sia il rapporto dellacon l’Europa, la gestione non ortodossa dell’economia o la repressione del dissenso, la «» promessa da Erdo?an asmolto al paese che il suo Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) ha governato negli ultimi ventuno anni. Un’elezione testa a testa Dopo essere sceso sotto la soglia del cinquanta per cento ...