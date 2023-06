La Marcuzzi che ci piace

(Di lunedì 26 giugno 2023) AlessiaHa condotto programmi da milioni e milioni di spettatori in oltre 30 anni di carriera. Eppure un sentiment così positivo nei suoi confronti non lo si ricorda con facilità. Reduce dal fortunato esordio al sabato sera di Rai1, con lo speciale Italia Loves Romagna (qui gli ascolti), Alessiasi gode i frutti della sua nuova vita catodica. Lasciati alle spalle i reality, che non sono mai stati il suo pezzo forte, e l’ennesima edizione de Le Iene, in cui il conduttore conta poco, ora si ritrova proiettata in un’altra dimensione, per certi versi più simile a quella degli esordi che l’avevano portata alla ribalda. Se a Mediaset era la faccia pulita da mettere in programmi “sporchi”, nella “vetusta” Rai è novità e freschezza. Il concertone benefico era un contesto a lei congeniale, che le ha permesso di sfruttare la capacità di ...

Lo slogan, Everyone is an alien somewhere, diventa profeziasi auto avvera. Alessiascatenata al concerto dei Coldplay: 'Fan sfegatata con Mia'. Poi la pizza a Napoli Chris Martin a ...A far discutere è però il like di Alessiaa questo post. In molti hanno dunque pensatola conduttrice fosse d'accordo con le critiche rivolte alla collega: un comportamento strano da ...Alessiaè stata costretta a scusarsi per un like di troppo contro Francesca Fagnani: eccocosa è ...

Italia loves Romagna: tutti contro Francesca Fagnani (pure Alessia Marcuzzi, che poi spiega) Libero Magazine

Bella e brava. Alessia Marcuzzi ha incantato durante il concerto di beneficenza per la raccolta fondi destinati agli alluvionati dell'Emilia Romagna, l'Italia Loves Romagna. Insieme ...Alessia Marcuzzi è stata costretta a scusarsi per un like di troppo contro Francesca Fagnani: ecco che cosa è accaduto ...