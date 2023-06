La marcia su Mosca è appena all' inizio

(Di lunedì 26 giugno 2023) La voce di Evgeni Prigozhin è tornata, ha parlato per undici minuti in un messaggio audio e ha spiegato le motivazioni della “della giustizia” con la quale sabato ha minacci... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ha parlato per undici minuti in un messaggio audio e ha spiegato le motivazioni della 'della giustizia' con la quale sabato ha minacciato di arrivare fino acon i suoi uomini. I ...Nel tradizionale alone di misteri che accompagna le mosse politiche militari russe, dopo un anno e mezzo dall'invasione della Ucraina da parte dell'esercito delle Federazione Russa, lasuassume un rilievo forse determinante nello sviluppo dei tragici avvenimenti che ogni giorno descrivono il dramma di una guerra nel cuore dell'Europa. Il ministro della Difesa russo ...'Sottolineo che la nostradella giustizia ha mostrato molte delle cose di cui abbiamo ... aggiunge Prigozhin, la Wagner si è mossa per 780 chilometri verso Rostov e, 'prendendo ...

Dopo la marcia su Mosca, cosa resta della Russia di Putin Valigia Blu

La Russia riavvolge il nastro, la voce di Prigozhin riappare e rivendica i risultati ottenuti: non aveva intenzione di rovesciare il capo del Cremlino ma di dimostrare la fragilità dell'esercito russo ...Prigozhin i ha spiegato che la marcia verso Mosca del gruppo Wagner “non serviva a prendere il potere e rovesciare il governo ma a denunciare una cattiva conduzione delle operazioni militari in ...