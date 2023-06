La guerra incrina il potere politico e militare Russia | le parole di Borrell

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) "La conclusione più importante dellacontro l'Ucraina lanciata da Putin è il mostro che ha creato e che ora lo morde, il mostro sta agendo contro il suo creatore. Il sistemamostra le fragilità e la potenzache è una conseguenza importante dellain Ucraina". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo, commentando la rivolta del gruppo Wagner di sabato. "Lastando la forzarussa e sta mettendo in crisi il governo: ora una potenza nucleare come lapotrebbe affrontare un periodo d'instabilità e dobbiamo prendere in considerazione questo scenario", ha aggiunto