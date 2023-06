La giornata di calciomercato live | Modric rinnova con il Real Madrid fino al 30 giugno 2024

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ladidi oggi lunedì 26. Ore 12 –con ilal 30La storia d’amore trae ilandrà avanti per un’altra stagione. Il centrocampista croato hato il proprio contrattoal 30. Lo ha annunciato il club spagnolo sul suo sito ufficiale. Ore 9.56 – Ufficiale Gundogan al Barcellona Ilkay Gundogan sarà un nuovo giocatore del Barcellona. A darne l’ufficialità è stato lo stesso club blaugrana attraverso i propri canali social. Il centrocampista tedesco arriva a Barcellona da svincolato dopo sette ...

Doha (Qatar) 17/12/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Croazia - Marocco / foto Imago/Image Sport nella foto: Luka Modric ONLY ITALY Ladidi oggi lunedì 26 giugno. Ore 12 - ...Nelladi oggi il Milan ha fatto gli auguri sui social all'ex capitano per il suo compleanno. Paolo Maldini (LaPresse) -.itSul proprio account 'Twitter' ufficiale il Milan ha ...L'Arabia Saudita sta rivoluzionando questa finestra estiva diin Europa. Il ... dove è giunto nelladi domenica. Un altro ex Napoli potrebbe presto approdare nel campionato ...

Rivivi diretta calciomercato: tutte le trattative della giornata Corriere dello Sport

Sarà Timothy Weah, con ogni probabilità, il primo acquisto della Juventus 2023-2024: l'esterno americano classe 2000, che arriva dal Lille, sarà, come riportato ...Il Milan nella giornata di oggi ha fatto gli auguri a Paolo Maldini per il compleanno, i social sono stati invasi dal grido "Cardinale Out" ...