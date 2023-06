La foto con Dios

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Pubblichiamo un estratto da “” di Carlo Rainone, edito dal Saggiatore. CASA MARADONA Napoli 1987 La famiglia di Annalisa Dello Russo, 8 anni, gestisce un’impresa di ormeggio barche a Mergellina e ha alcune conoscenze in comune con Diego Armando Maradona. Visto che Annalisa è già una tifosa accanita del Napoli, i Dello Russo cercano di sfruttare queste amicizie e organizzano un incontro con il campione argentino per scattare qualchee sublimare così la prima comunione della piccola. Appena arrivati presso via Scipione Capece, dove Diego dimora, Annalisa viene bendata e portata nel giardino, dove con sua enorme sorpresa è accolta da un Maradona festante che la saluta affacciato dal balcone di casa sua. Il campione argentino scende per farle gli auguri e la bacia e abbraccia con affetto. Un particolare cattura l’attenzione della famiglia Dello Russo: le ...