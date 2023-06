Là dove il rum incontra il gusto italiano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tra le tante idee che fioriscono in seno ai brand di spiriti ci sono sempre più progetti che sfociano nel mondo della ristorazione, cercando di andare ad abbracciare un pubblico sempre più ampio e un posizionamento nuovo. Dall’incontro tra Rum Zacapa e Carlo Cracco arriva infatti un format come Zacapa Galeria, partito il 12 giugno fino a fine mese, presso il ristorante Cracco in Galleria. Non è la prima volta che lo chef milanese collabora con uno dei marchi più conosciuti al mondo di questo distillato e oggi torna con un’esperienza più immersiva e diffusa all’interno dei singoli ambienti del suo locale. Il tema portante è quello dell’unione tra culture diverse, fortemente voluta dalla Maestra Mezcladora Lorena Vasquez (unica nel suo genere) e la realtà italiana dello chef, ricca di heritage e. I due sono stati insieme in Guatemala l’inverno scorso, andando a ...