La docente assenteista per 20 anni si difende | “Caso surreale | gli atti proveranno la verità”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 26 giugno 2023) Polemiche e stupore nel mondo della scuola per ildi un insegnante di una scuola superiore, in provincia di Venezia, destituita dal servizio per la sua "inettitudine permanente e assoluta", secondo quanto riportato nella sentenza della Corte di Cassazione. L'articolo .