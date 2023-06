La docente assenteista per 20 anni | gli studenti | “Ha compromesso seriamente il nostro studio e l’assimilazione delle materie”

Da qui l'ispezione ministeriale che aveva definito le modalità della"incompatibili con l'insegnamento" fino alla "inettitudine permanente e assoluta" affermata dalla Cassazione . A poco è ...È ritornata brevemente nel 2018, ma, secondo la sentenza della Cassazione, dei suoi 24 anni di servizio, lane ha effettivamente lavorati solo quattro. Gli studenti hanno denunciato una serie ...... la prof, contattata per una replica, rispondeva: "Scusate, ma ora sono al mare". Forse ... Perché Cinzia Paolina De Lio ,di Storia e Filosofia, classe '57, originaria di Reggio ...

Sulla vicenda della docente destituita dal ministero dell’Istruzione, emergono altri aspetti. Come ad esempio la protesta di trenta studenti del liceo classico ‘Veronese’ di Borgo San Giovanni dell’ap ...Non ci sta la docente destituita dall’insegnamento (sentenza della Cassazione) e assente per vent’anni su ventiquattro di servizio. Contattata da ‘Repubblica’ la prof di storia e filosofia ha dichiara ...