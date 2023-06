La distrazione europea sulle ombre di Malta e Cipro

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) Se vi chiedessero qual è il principale grattacapo politico interno all’Unione, probabilmente, rispondereste l’Ungheria di Victor Orbán, o magari la Polonia di Mateusz Morawiecki. Molto probabilmente avreste ragione, dal momento che da anni, la Commissionesi gratta il capo pensando a Ungheria e Polonia, al loro sovranismo, alla loro insofferenza verso regole e trattati europei o persino (è il caso dell’Ungheria) al loro esplicito filoputinismo. Eppure, in tutto questo arrovellarsi su come punire e limitare le effettive violazioni degli accordi comunitari da parte di Ungheria e Polonia, l’Ue sembra essersi distratta e aver fatto passare in secondo piano altri problemi, altre condotte che, per così dire, potremmo definire non conformi a quello che l’Europa dovrebbe dire e fare. L’inferno fiscale maltese, per ...