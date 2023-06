La difesa del Napoli è un’incognita | la priorità resta individuare il sostituto di Kim CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Ladel”, scrive il Corriere dello Sport: ancora non si conosce il nome deldi Kim, lail nome per il centrale didella nuova squadra di Rudi Garcia. Il difensore coreano delsembra sempre più diretto verso il Bayern, che probabilmente pagherà la clausola ad inizio luglio e lo porterà via alcampione d’Italia. Il quotidiano sportivo scrive: “Quella che sorge spontanea riguarda Kim: cosa ne sarà di lui? La finestra è spalancata dal primo al quindici del mese che verrà, il Bayern che si è già affacciato può sistemare sul conto della cifra della clausola – una cinquantina di milioni di euro – mandare una ormai ...