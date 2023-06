La dieta di “Nonna fitness” 77 anni | ha perso 30 chili «mangiando di più»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 26 giugno 2023) Con l’avazare dell’età è sempre più difficile perdere peso perché il corpo non reagisce allo stesso modo alle diete e non ha lo stesso metabolismo. Eppure questa regola potrebbe non valere per tutti. Sicuramente non vale per Joan MacDonald, che dine ha 77. Joan è riuscita a perdere quasi 30negli ultimiseguendo unaparticolare e andando in palestra 5 volte a settimana. Il suo segreto? Sicuramente tanta forza di volontà, ma anche un pizzico di ispirazione, quella che vuole passare ai suoi follower (1,7 milioni) su Instagram dove racconta la sua esperienza. Andiamo a scoprire la sua storia e lache segue. Joan MacDonald, la sua storia Joan MacDonald, di 77, ha raccontato ai suoi follower su Instagram, quasi 2 milioni, di aver avuto sofferto molto in ...