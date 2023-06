(Di lunedì 26 giugno 2023) Milena, ct dell' Italia femminile , ha parlato in conferenza stampa in occasione dell'inizio del ritiro delle azzurre per il Mondiale . L'allenatrice ha risposto alle accuse di...

Milena, ct dell' Italia femminile , ha parlato in conferenza stampa in occasione dell'inizio del ritiro delle azzurre per il Mondiale . L'allenatrice ha risposto alle accuse di Sara Gama dopo la ...Andrea Pinna , vincitore di Pechino Express 4 , nel 2015, in coppia con Roberto, web ...due bambini che giocavano a Indovina Chi e uno chiede all'altro 'Respira o no' e la bambina'...Bonansea subentra a inizio ripresa al posto di Caruso e la mossa del CTsi rivela ... L'Islandacon Vilhjalmsdottir , sempre lei a spaventare la retroguardia Azzurra, ma stavolta la ...

La ct Bertolini risponde a Sara Gama: "Ecco perché l'ho esclusa" Corriere dello Sport

La ct dell'Italia Milena Bertolini infastidita dall'eventuale ruolo da ambasciatrice di Gama: «Questo non è di mia competenza, non posso rispondere»