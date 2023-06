La compagna italiana è incinta | tunisino la massacra a coltellate | orrore a Roma

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu — Dopo l’orribile caso della donnapresa a calci in pancia dal marito marocchino che voleva farla abortire, un’altro sanguinoso episodio è accaduto a, dove un immigratoha accoltellato laal settimo mese di gravidanza. Stando a quanto riferito daToday il nordafricano avrebbe aggredito la donna, un’di 32 anni, di fronte alla madre di lei, lasciandola accasciata al suolo in una pozza di sangue. Poi sarebbe scappato nel tentativo di fare perdere le proprie tracce.accoltellaal settimo mese La fuga delè durata solo alcune ore: la polizia di Stato lo ha intercettato e fermato a notte inoltrata. La vittima, sebbene si trovi in gravi ...

L'episodio è accaduto a Roma, dove al culmine di una violenta lite, ieri un cittadino tunisino di 42 anni ha aggredito laincinta al settimo mese, accoltellandola. La ragazza,di 32 ...E' stata rintracciato e arrestato l'uomo che ha accoltella laincinta di 7 mesi per poi fuggire. Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni che, ... una 32enne. Fortunatamente la ...Ha accoltellato la, una 32enne, incinta al settimo mese di gravidanza, per fortuna senza ferirla in modo grave. E' accaduto ieri, intorno alle 12.40, in un appartamento di via Due Ponti a Roma. L'uomo ...

Accoltella la compagna italiana incinta poi fugge: l'orrore del ... ilGiornale.it

Sabato recital con l’attrice e musicista Daniela Musini e, sulla terrazza del Kursaal, un’esposizione di aeromodelli statici e documenti d’archivio ...A Roma, un 42enne tunisino ha accoltellato la compagna, incinta al settimo mese, causandole ferite non gravi per poi darsi alla fuga. Successivamente, l'uomo è stato rintracciato e fermato dagli agent ...