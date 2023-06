La commissaria Ue Mijatovic offensiva verso l’Italia | “Mette a rischio la vita dei rifugiati”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “È ora checambi radicalmente le politiche migratorie”, in particolare per quanto riguarda i salvataggi in mare, le relazioni con le Ong e gli accordi con i Paesi della sponda Sud. A dirlo è ladei diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja, dopo la sua visita compiuta in Italia la scorsa settimana. Un intervento a gamba tesa che ha suscitato immediate reazioni. E che giunge proprio in una fase in cui la premier sta cercando sinergie a Bruxelles per fermare i trafficanti di uomini e garantire con i flussi legali una immigrazione regolare e priva di disastrosi impatti sociali. Dunja Mijatovi? già nel 2021 aveva puntato l’indice controper la mancata approvazione del ddl Zan. L’incredibile lezioncina di Dunja Mijatovi?ha impartito lezioni di umanità al ...

Laè anche intervenuta sul tema delle politiche contro la violenza sulle donne. Come riportato da Agensir , a seguito di vari incontri, e tra questi quello avvenuto alla Casa ...E' laper i Diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja, a colpire duro, al termine della visita condotta in Italia. Il resoconto è di censura, a partire dal governo in carica. ...... anche attraverso la condivisione delle responsabilità per un'adeguata capacità di salvataggio e per la ricollocazione delle persone salvate": così laper i diritti umani del Consiglio d'...

La commissaria Mijatovic richiama l'Italia: «Basta respingimenti in Libia» Avvenire

(ANSAmed) - STRASBURGO, 26 GIU - "L'umanità che i cittadini e il sindaco di Lampedusa mostrano verso i migranti è un esempio per tutti". Lo ha detto la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Eu ...La commissaria per i diritti umani, Dunja Mijatovic: l’umanità dei cittadini di Lampedusa esempio per tutti «È ora che l’Italia cambi radicalmente le politiche migratorie», in particolare per quanto r ...