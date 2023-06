La coincidenza tra Renzi e Santanche?

(Di lunedì 26 giugno 2023) Quando Carlo Calenda e alcuni parlamentari del Terzo polo fecero presente che la nomina di Matteoa direttore del quotidiano Il Riformista aveva espresso dubbi sulla “confusione di ruoli” il leader di Italia Viva rispose con un’alzata di spalle. “Quandoprenderà una posizione, lo farà come esponente politico o come direttore?”, chiese con una certa preoccupazione Calenda. In questi giorni accade che una puntata della trasmissione televisiva Report abbia raccontato gli affari non proprio fortunati delle aziende della ministra al Turismo Daniela Santanchè, esponente di punta di Fratelli d’Italia. Tra quelle aziende c’è anche la Visibilia di cui Santanchè è stata azionista principale fino a metà ottobre e presidente fino a gennaio 2022. I debiti societari di Visibilia nei mesi scorsi sono arrivati all’attenzione della Procura di Milano. ...

...di Stato per Berlusconi e nella maggioranza di governo non si è fatto mistero sulla... "questa disposizione, dato l'impatto sull'organizzazione dei tribunali, entrerà in vigore2 anni ...Che però la questione non sia pacificamente risolta è svelato "l'altro " da una esitazione ... Realizzando così ladi participio passato con valore passivo e participio presente con ...Un volo in partenza alle prime ore del mattino, unada prendere a diverse ore di distanza, un lungo viaggio per raggiungere l'aeroporto. ...i principali aeroporti italiani, si segnalano ...

La coincidenza tra Renzi e Santanchè | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Durante una delle sue solite dirette su Instagram, la canzone "Miami" di Will Smith si è sentita forte e chiara attorno a un sorridente Damian Lillard, facendo nascere discussioni sui social sul suo f ...C'è una incredibile e inquietante coincidenza nella storia diventata virale da giorni e riguardante il sommergibile Titan ...