La carta regalo Trenitalia da 150 euro è solo una probabile truffa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sta circolando tanto sui social, tra gli utenti italiani, la catena secondo sarebbe disponibile unada 150. Unache non ha bisogno di grandi spiegazioni, se non altro perché sul sito ufficiale dell’azienda non c’è il minimo riferimento ad una fantomatica promozione di questo tipo per gli utenti. Insomma, dopo aver parlato di fake news relative ad un brand così importante in passato, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, questa mattina occorre focalizzarsi su una nuova minaccia che per forza di cose diventa insidiosa soprattutto per chi ha meno dimestichezza con questioni simili. Come riconoscere larelativa alla fintada 150oggi in ...