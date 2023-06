La borsa di Tokyo chiude negativa | Nikkei - 0 | 17%

mostra un - 0,03% alle 08:15 e continua gli scambi a 32.772,76 punti. 26 - 06 - 2023 08:15Chiusura negativa per ladi. Il Nikkei ha terminato gli scambi cedendo lo 0,17%, a 32.726 punti. 26 giugno 2023In calo, in scia alla contrazione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che ... Infine ladi Hong Kong ha ceduto in avvio e ampliato le perdite che la scorsa settimana ...

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,41% Borsa Italiana

Roma, 26 giu. (askanews) - Chiusura negativa per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi cedendo lo 0,17%, a 32.726 punti.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 giu - Chiusura in leggero ribasso per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha lasciato sul terreno lo 0,3% a 32698,81 punti. Fin dall'inizio delle contra ...