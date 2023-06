Kim | l’entourage non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di un rinnovo con il Napoli Repubblica

(Di lunedì 26 giugno 2023)di Kim, scrive La, non ha maiindi uncon il club di De Laurentiis. Un segnale chiaro della volontà di affrontare una nuova sfida in una top d’Europa. Kim ormai è prossimo all’addio, questa potrebbe essere l’ultima sua settimana da giocatore del. Dopo i primi tentativi da parte dei club di Premieri League, il Bayern Monaco è favorito su tutti. Lascrive: “Il countdown è cominciato e scorre inesorabile. Sabato scatta la clausola di Kim Minjae e l’addio del muro azzurro potrebbe diventare addirittura ufficiale. I tentativi deldi trattenerlo finora sono stati vani.del difensore coreano non ha mai ...

... è lui ad avere in mano la squadra, il suoè molto ... Ormai se vedo Tonali,'immagine del Milan, partire così, per tanti ... ma abbiamo visto quanto accaduto con: la serie A è uno ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul ......potrebbe essere il possibile sostituto in caso di partenza di,...'Al - Nassr continua a insistere per arrivare a Marcelo ...più bassa rispetto a quella prospettata dagli arabi all'di ...