Kim Kardashian si racconta in una intervista a Vogue

(Di lunedì 26 giugno 2023) Kimritratta in una veste sensuale, ma anche divertita, dal fotografo Rafael Pavarotti con lo styling di Ibrahim Kamara, è la protagonista del nuovo numero diItalia, in edicola dal 27 giugno Un dialogo a cuore aperto con la scrittrice Chiara Barzini, in cui Kimdella fine della sua relazione, del co-parenting, del suo ruolo di madre, figlia e sorella, della sua carriera come avvocato, della difesa delle persone incarcerate e di come riesca a tenere tutto sotto controllo con attitudine quasi zen, perché, come dice lei, «Il caos è il mio elemento naturale». Sul set è emerso anche l’amore di Kim per l’Italia, di cui ne celebra la bellezza attraverso la scelta di tre personalità italiane (Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò) come protagoniste della campagna del suo brand SKIMS. Un vero ...

- Amati dell'intimo c'è ma non si vede in stile Skims diPersegue in un concept tutto italiano la stessa necessità di un intimo invisibile e sostenibile il brand Latte The Label, che ...Nel cast anche Pete Davidson , ex di, che interpreta il fratello di Gill, e Shailene Woodley che ne è la moglie. Compaiono poi anche America Ferrera, Vincent D'Onofrio, Anthony Ramos,...Tra queste c'èche è letteralmente ossessionata da un dentifricio sbiancante. Come sappiamo, gli spazzolini rientrano tra le attenzioni quotidiane alla base di una dentatura perfetta,...

«Niente finora è riuscito a spezzarmi»: amore, famiglia e ... Vogue Italia

Conosciuta per la sua presenza iconica nello scenario del reality show, l'imprenditoria e più recentemente il diritto, Kim Kardashian si è aperta in una recente intervista con Vogue Italia. Ha parlato ...La fatica e lo spirito, ma anche gli esempi e la compostezza. Kim Kardashian definisce una nuova sé in questa conversazione esclusiva ...