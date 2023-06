Kiev non considera un pericolo la presenza di Prigozhin in Bielorussia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il leader del Gruppo Wagner non sarà una minaccia per l'Ucraina dalla. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino nel Regno Unito. Sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che il ...

a caso la controffensiva di, andata a rilento fino a venerdì, ossia prima quindi della marcia, ha avuto un'accelerazione a partire da sabato. Ad oggi gli ucraino hanno riconquistato 130 km ......è che il presidente russo risulti in crescente difficoltà e che un simile quadro sia destinato ad avvantaggiarenel conflitto con Mosca. Si tratta di un'interpretazione assai probabilmente...... sottolineando che "di recente il Paeseè stato un esmpio per quanto riguarda il rispetto della ... Oggi annunciamo un nuovo pacchetti di aiuti per, che farà la differenza sul campo di battaglia"...

Shoigu visita le truppe in Ucraina, prima apparizione dopo la rivolta della milizia Wagner - Il Consiglio Ue approva l'aumento di 3,5 miliardi al Fondo per la Pace - Il Consiglio Ue approva l'aumento di 3,5 miliardi al Fondo per la Pace RaiNews

Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commenta l'ammutinamento, poi rientrato, del Gruppo Wagner.Il leader del Gruppo Wagner non sarà una minaccia per l'Ucraina dalla Bielorussia. Lo ha dichiarato l'ambasciatore ucraino nel Regno Unito.