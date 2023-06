Kenya | attacco di al-Shabaab | 5 civili uccisi

Cinque civili sono stati uccisi e alcuni di loro sono stati anche decapitati, in unavvenuto ieri sera contro due villaggi nelnord - orientale. Lo ha reso noto la polizia locale. La tv keniana Ntv ha diffuso notizie tratte da un rapporto della polizia in cui si afferma ...23.08, cinque morti in unCinque civili sono stati uccisi e alcuni di loro sono stati anche decapitati, in unavvenuto ieri sera contro due villaggi nelnordorientale. Lo ha reso ...Cinque civili sono stati uccisi in unavvenuto inin due villaggi nella contea di Lamu, al confine con la Somalia,da parte di alcuni assalitori. Secondo fonti di polizia, i responsabili sarebbero miliziani jihadisti somali ...

Kenya, civili decapitati in 2 villaggi. Polizia: attacco di al-Shabaab Sky Tg24

KENIA - Cinque civili sono stati uccisi e alcuni di loro sono stati anche decapitati, in un attacco avvenuto ieri sera contro due villaggi nel Kenya nord- orientale. Lo ha reso noto la polizia locale.Cinque civili sono rimasti uccisi in un attacco condotto ieri sera dal gruppo jihadista Al Shabaab nell'est del Kenya, non lontano dal ...